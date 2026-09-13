Всичко за Стад Дьо Франс

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На живо: Франция – България

На живо: Франция – България

Завърши световната квалификация между Франция и България. Мачът се игра на „Стад дьо Франс" в Сен Дени, Париж. Резултатът е 4:1 за Франция. Край на м...

07 октомври | 20:21
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