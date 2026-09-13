На живо: Франция – България
Завърши световната квалификация между Франция и България. Мачът се игра на „Стад дьо Франс" в Сен Дени, Париж. Резултатът е 4:1 за Франция. Край на м...
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Завърши световната квалификация между Франция и България. Мачът се игра на „Стад дьо Франс" в Сен Дени, Париж. Резултатът е 4:1 за Франция. Край на м...
Неговото име завинаги ще се свързва с един от най-ужасяващите кошмари на френския футбол. Емил Костадинов, вече на 49 години, българският герой от 17...
Националният селекционер на Франция Дидие Дешан заяви, че "петлите" трябва да "продължат напред" преди предстоящото емоционално завръщане на "Стад дьо...
Многохилядната публика на контролата между Франция и Германия, напуска стадиона, пеейки френския химн. Това показва видео от евакуацията на стадион "С...