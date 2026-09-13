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Жена нападна с нож съседка

Жена нападна с нож съседка

Велико Търново. 36-годишна жена нападна с нож своя съселянка в горнооряховското село Правда и я прободе по едната ръка. Случката се разиграла в петък...

16 декември | 15:19
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