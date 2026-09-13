Примката се затяга. Христо Шопов го закъса
Делото му започва на 17 февруари
Следете всички новини, анализи и коментари за Съседка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Делото му започва на 17 февруари
Какво подписа руският президент
Какво обяви страната
Полицията е задържала 47-годишната съседка на Шийн Електра Шрок
Съседка на Алексей Петров, която живее в същата сграда разказа, че е притеснена за живота и сигурността си. "Единият вход към кооперацията на Алексей...
Сливен. Малка къща изгоря почти до основи, докато 52-годишната й стопанка си бъбреше със своя съседка. Драмата се разигра след 20 часа вечерта в сряда...
Бившата съпруга на асеновградчанин потроши мерцедеса на новата му изгора. За целта 37-годишната жена използвала брадва. Екшънът се разиграл пред собст...
Велико Търново. 36-годишна жена нападна с нож своя съселянка в горнооряховското село Правда и я прободе по едната ръка. Случката се разиграла в петък...