Изненада! Звезда от "Сървайвър" влезе в "Островът на 100-те гривни" /ОБНОВЕНА/
Иван Йочколовски спечели ожесточена битка срещу финалист от "Игри на волята"
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Иван Йочколовски спечели ожесточена битка срещу финалист от "Игри на волята"
Снежана Макавеера смрази всички
Била е няколко седмици в австралийската джунгла
За тях това е личен момент
Страшната вест съобщи майка му
Опитах се да бъда не само водещ, но и ментор, заяви Ваня
Той посвети наградата на своите деца
Благой Георгиев е тиражираният победител от риалитито
Екстремното риалити приключва след броени дни
Коя преспа с гащите му
Актьорът напусна реалити шоуто поради проблеми със сърцето
Зрителите са тъжни от този факт
Драматичен обрат
Той е човекът с най-големи шансове за победа
Актьорът няколко пъти губи съзнание
Сериозно ли е положението
Интересно отношение и към водещия Ваня Джаферович
Вече две участнички напуснаха предаването
И как прие той новината
Уважавам тялото ми, което явно все още не е готово на хигиенните навици, които имаме тук, каза участничката