Страшна трагедия! Сграда се срути, има загинали
Спасители в Турция извадиха днес телата на 23-годишна жена и мъж
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Спасители в Турция извадиха днес телата на 23-годишна жена и мъж
Това разкри Бойко Рашков
София. Сигнал за срутена стена вдигна на крак СДВР малко след 15.30 ч. днес. Оказа се обаче, че става въпрос за паднала мазилка и тревогата е била нео...