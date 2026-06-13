Погребват четирите жертви от срутилия се хотел "Вероника"
Днес ще се извършат погребенията на четиримата загинали при срутването на хотел "Вероника" в курорта "Слънчев ден". Роднините на жертвите вече са раз...
Следете всички новини, анализи и коментари за Срутен Хотел. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Днес ще се извършат погребенията на четиримата загинали при срутването на хотел "Вероника" в курорта "Слънчев ден". Роднините на жертвите вече са раз...