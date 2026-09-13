Сърфист преби акула, за да спаси жена си
Беше обявен за герой от медиите
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Беше обявен за герой от медиите
Нанесъл й два удара
26-годишният младеж е загинал на място
Сърфист от Нова Зеландия спаси малкия принц на Дания от сигурна смърт. Отмарящият на плажа Ник Малкълм спасил от удавяне 10-годишния наследник на трон...
Бяла акула е нападнала професионалния сърфист и трикратен световен шампион Мик Фанинг. Инцидентът е станал по време на състезание на по крайбрежието н...
Бургас. 32-годишният сърфист Красимир Гюров почина тази нощ в МБАЛ-Бургас, съобщиха от болницата. Лекарите се бориха за живота му в продължение на 2 д...
Бургас. Лекари се борят за живота на най-добрия сърфист в Бургас Красимир Гюров. 32-годишният спортист е в критично състояние и в кома след като се р...
Бургас. Мъж се нуждае от спешно кръводаряване. Това съобщиха от МБАЛ-Бургас. Красимир Гюров, който е сърфист, пострадал тежко вчера. Ръководството на...