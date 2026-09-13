Станислав Младенов помага на средните предприятия
Умните и елегантни решения не са присъщи на ГЕРБ, коментира кандидатът за народен представител от 25-ти МИР
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Умните и елегантни решения не са присъщи на ГЕРБ, коментира кандидатът за народен представител от 25-ти МИР
Европейската комисия е одобрила държавна помощ в размер на 200 млн. лв. в подкрепа на средни предприятия в България
Над 116 млн. лв. живи пари влизат в малките и средни предприятия безвъзмездно, надявам се през новата година икономиката да постигне 4,5% ръст. Това к...