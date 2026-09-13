Кардиолог: Запознайте се с признаците на паник атаката
Как да я различим от сърдечен пристъп
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Как да я различим от сърдечен пристъп
Наставникът на Динамо Букурещ Еужен Нягое бе откаран в болница
Вашингтон. Пътнически самолет „Боинг-737" от Хюстън за Сиатъл се е наложило да кацне аварийно в американския град Бойс, щата Айдахо, съобщава Би Би Си...