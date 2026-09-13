Самолет кацна аварийно, пилотът със сърдечен пристъп

Вашингтон. Пътнически самолет „Боинг-737" от Хюстън за Сиатъл се е наложило да кацне аварийно в американския град Бойс, щата Айдахо, съобщава Би Би Си...