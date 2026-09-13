НАП с уникална нова услуга! Това ще зарадва всички с трудов договор
Справките в регистъра се откриват в портала на НАП, рубрика "Е-услуги", подрубрика "Справки"
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Справките в регистъра се откриват в портала на НАП, рубрика "Е-услуги", подрубрика "Справки"
Има връзка и с имотния, и с търговския регистър, с ГРАО, БНБ и „Български пощи“
Електронната услуга е достъпна през рубрика „Е-услуги и справки"/„Справки"/„Справки по ЕГН и ПИК на НОИ"/„В услуга на пенсионера"
НАП ги информира персонално за допуснатите неточности, остават 3 дни за корекции
До 28 февруари работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2019 г.
Вече ще можем да получаваме справки от имотния и кадастралния регистър и по електронен път. Това ще стане факт, ако бъде приет проектът на Наредба за...
В първия учебен ден Институтът за български език "Проф. Любомир Андрейчин" при БАН предоставя достъп до нов интернет справочник "Езикови справки", в к...
София. Да се въведе и допълнителна идентификация на избирателите, при която всеки от тях да получава личен код за достъп за извършване на справка. Тов...