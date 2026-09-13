Хиляди се включиха в Спортувай в твоя град – Ърбан зона 2015
Завърши първото от поредицата събития, с които стартира инициативата София 2018 – Европейска столица на спорта - „Спортувай в твоя град – Ърбан зона....
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Завърши първото от поредицата събития, с които стартира инициативата София 2018 – Европейска столица на спорта - „Спортувай в твоя град – Ърбан зона....
Пловдив. Точно 600 души участваха днес в Пловдив в третият турнир от веригата спортни празници „Спортувай с Изи Кредит в твоя град". Организатори на с...
София. Борисовата градина в София бе домакин днес на седмото издание на националния празник „Спортувай в твоя град". Празникът беше организиран от Асо...