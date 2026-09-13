Лили от „Спортните чудеса” изпусна медал в Тбилиси
Талантливата българска атлетка Лиляна Георгиева, призьорка от кампанията „Спортните чудеса" 2015 на „Стандарт" изпусна за малко бронзовия медал от пър...
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Талантливата българска атлетка Лиляна Георгиева, призьорка от кампанията „Спортните чудеса" 2015 на „Стандарт" изпусна за малко бронзовия медал от пър...
Иван Каневчев награди първите три в слалома валиден за държавния шампионат
Талантливата атлетка Лиляна Георгиева, която е едно от откритията на кампанията "Спортните чудеса" на "Стандарт" постави пореден рекорд, но този път п...
Петър Попангелов качил ските на 2 г. и 10 месеца Скиор номер 1 на България за всички времена Петър Попангелов е роден на 31 януари 1959 година. Актив...
Първото полувреме на националния вот приключва в полунощ срещу неделя