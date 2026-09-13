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Гришо печели "Спортен Икар"

Гришо печели "Спортен Икар"

Григор Димитров печели наградата "Спортен Икар" за постижение на годината. 23-годишният тенисист е 23-ият носител на престижното отличие, което се връ...

11 декември | 19:32
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