Стефка: България още има спортни герои (ОБЗОР)
Волейболът обра "Спортните Икари" за годината Стил, изтънченост. Така може да се определи днешната церемонията в национална галерия "Квадрат 500" за...
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Волейболът обра "Спортните Икари" за годината Стил, изтънченост. Така може да се определи днешната церемонията в национална галерия "Квадрат 500" за...
Секретарят на Оргкомитета на София 2018 – Европейска столица на спорта Анатоли Илиев (първият от ляво на дясно) получи ценен приз по време на церемони...
На стилна церемония проведена днес в Национална галерия „Квадрат 500" Българският олимпийски комитет (БОК) връчи своите награди заедно с годишните спо...
На изискана церемония фондация "Български спорт" раздаде годишните награди "Спортен Икар". Събитието се проведе в Националната галерия "Квадрат 500"....
Шефът на европейската борба Цено Ценов става съветник на министъра Благой вече със спаринг в Германия, Сани стартира със световно Героите на спортна...
Григор Димитров печели наградата "Спортен Икар" за постижение на годината. 23-годишният тенисист е 23-ият носител на престижното отличие, което се връ...