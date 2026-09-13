Спортен автомобил за 29 905 долара
Според изданието Consumer Report един от най-добрите спортни автомобили с света е Mazda MX-5 Miata. Естествено цената на колата не е никак ниска, за...
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Според изданието Consumer Report един от най-добрите спортни автомобили с света е Mazda MX-5 Miata. Естествено цената на колата не е никак ниска, за...
Обама пука устна под баскетболния кош, Путин с травма на гърба от джудо
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Чикаго. Тази година се навършва половин век от пускането в продажба на първата серия Ford Mustang. Легендарният спортен автомобил, чиито класически и...