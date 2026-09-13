Младежи в риск с 4 турнира на „Спортна София“
Този уикенд (11 - 12 юни) от 10.30 ч. в комплекс „Спортна София" в Зона Б5 ще се състоят спортни игри за популяризиране на спорта като средство за соц...
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Този уикенд (11 - 12 юни) от 10.30 ч. в комплекс „Спортна София" в Зона Б5 ще се състоят спортни игри за популяризиране на спорта като средство за соц...
НАП вика "Левски" и "Славия" да си платят дълговете Красив нов многофункционален спортен комплекс бе открит от премиера Бойко Борисов в "Зона Б5". Ко...
Премиерът Бойко Борисов, министърът на младежта и спорта Красен Кралев, кметът на София Йорданка Фандъкова и Динко Дуков, председател на борда на дире...
Модерен многофункционален спортен комплекс ще бъде отворен в столицата от средата на 2015 г. Той ще се намира в новостроящия се парк "Възраждане" в Зо...
София. Поредна загуба на футболния терен записа отборът на бившия нападател на ЦСКА и националния Антон Димитров. В традиционния съботен мач на "Спорт...
Има засилено полицейско присъствие около бежанските центрове, каза Фандъкова