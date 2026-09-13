Кошмар в Казанлък. Дете издъхна на спортна площадка
Не са известни причините за нещастието
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Не са известни причините за нещастието
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев откри нова спортна площадка в Казанлък. Освен него на събитието присъстваха и кметът на града Галина Сто...
Кметът на Банско Георги Икономов забрани използването на спортната площадка на площад "Илинден" в тъмните часове на денонощието. На нея няма да се спо...
Деца в симитлийското село Полена прерязаха трикольорната лента на новата си спортна площадка. Съоръжението бе открито официално с водосвет и лисване н...
Членовете на двата Лайънс клуба в Стара Загора - „Тракия" и „Августа", ще изградят със свои средства спортен комплекс в станционната градина в област...
Благоевград. Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов показа мускули на канадска борба срещу многократния световен шампион в този спорт Георги Гай...
Благоевград. Спортна площадка в двора на 7 СОУ „Кузман Шапкарев" в Благоевград ще бъде открита в четвъртък. Лентата ще пререже кметът на община Благое...
София. "Тези избори показаха, че хората искат стабилност и на София й трябва стабилно правителство, стабилно управление, за да продължи наистина разви...