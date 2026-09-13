Спортна тв събота
ТВ Акценти Днес Диема спорт18,00 Футбол, България, "Б" група: "Дунав" - "Верея" (пряко) Диема спорт 216,15 Хокей на лед, СП: Първи полуфинал (пряко...
Следете всички новини, анализи и коментари за Спорт По Телевизията. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
ТВ Акценти Днес Диема спорт18,00 Футбол, България, "Б" група: "Дунав" - "Верея" (пряко) Диема спорт 216,15 Хокей на лед, СП: Първи полуфинал (пряко...
БНТ HD 14,00 Спортна гимнастика, Световна купа във Варна (пряко) Диема спорт14,30 Футбол, "Чемпиъншип": "Дарби" - "Хъл", втори полуфинален плейоф, п...
ТВ акценти БНТ HD08,55 Футбол, Япония: Световно клубно първенство, мач за 3-4 място; 12,25 финал (пряко)15,10 Биатлон, Словения: масов старт, жени (п...
ТВ акценти BNT18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс Diema18,00 Футбол, Англия: "Ливърпул" - "Кристъл Палъс" (пряко) nova sport15,00 Фу...
ТВ акценти Diema sport 214,30 Футбол, "А" група: "Черно море" - "Берое" (пряко) bTV Action17,00 Футбол, ШЛ: "Астана" - "Атлетико" М; 21,45 "Реал" -...