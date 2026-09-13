Всичко за Спорт По Телевизията

Следете всички новини, анализи и коментари за Спорт По Телевизията. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Спортна тв събота

Спортна тв събота

ТВ Акценти Днес Диема спорт18,00 Футбол, България, "Б" група: "Дунав" - "Верея" (пряко) Диема спорт 216,15 Хокей на лед, СП: Първи полуфинал (пряко...

21 май | 7:40
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Спортна ТВ неделя

Спортна ТВ неделя

ТВ акценти БНТ HD08,55 Футбол, Япония: Световно клубно първенство, мач за 3-4 място; 12,25 финал (пряко)15,10 Биатлон, Словения: масов старт, жени (п...

20 декември | 8:20
0 коментара
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Спортна ТВ неделя

Спортна ТВ неделя

ТВ акценти BNT18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс Diema18,00 Футбол, Англия: "Ливърпул" - "Кристъл Палъс" (пряко) nova sport15,00 Фу...

08 ноември | 9:00
0 коментара
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