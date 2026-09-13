Заради София Прайд заплашиха Михаела Филева
Учите младото поколение на липса на морал и ценности
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Учите младото поколение на липса на морал и ценности
Всяка една е по-добре от нищо
Новите часове за пазаруване предизвикаха нови спорове.
Царицата на Египет е една от най-известните исторически личности
Македонският премиер прави анализ на своето управление
Три институции са нужни само за да смениш крушка край общежитията Колко институции са нужни, за да бъде завинтена крушка на улична лампа? Ако лампата...
Спорове за заплати на общинари тресат цялата страна. Кметовете в Димитровград например ще получават с 15% по-високи заплати, реши на първото си редовн...
Най-парливите теми от дневния ред на парламента след ваканцията на депутатите са отложени за петък. Тогава в пленарна зала ще са дебатите по приеманет...
Американският президент Барак Обама алармира в Бризбейн за опасността от териториалните спорове, които могат да прераснат в конфронтации, имайки предв...
Благоевград. Стара сграда е на път да скара кметът на Благоевград и ръководството на ЮЗУ "Неофит Рилски". Двете институции не могат да се разберат кой...
ГЕРБ и БСП отново в спор за промените
Пловдив. Главно мюфтийство има реституционни претенции към втори имот в Карлово. След като наскоро окръжните магистрати върнаха на вероизповеданието е...