Калин Стоянов към Митко „СМС"-а : Спокойно, свиква се!
Ето поста на депутата от ДПС - НОВО НАЧАЛО
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Ето поста на депутата от ДПС - НОВО НАЧАЛО
Обстановката на граничния пункт "Кулата" остава спокойна. Гръцките фермери спазиха обещанието си и в 11 часа отвориха границата, за да могат натрупали...
Без произшествия започна изборният ден в областта тази сутрин. Охраната на секционните избирателни комисии през нощта премина спокойно,съобщиха от ОД...