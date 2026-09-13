BIC отвори първия по рода си център за споделени услуги в България
Компанията планира да наеме 230 служители до края на 2021 г.
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Компанията планира да наеме 230 служители до края на 2021 г.
Премиерът Борисов, финансовият министър Горанов, и шеф от Световната банка прерязаха лентата
Сондаж в трите най-големи града установи по-скоро положително отношение към т.нар. споделени услуги. Масовите настроения са за намиране на компромисен...