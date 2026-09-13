Топ алкохолни напитки стават дезинфектанти
Pernod Ricard мобилизира филиалите заради недостига на дезинфектанти за ръце
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Pernod Ricard мобилизира филиалите заради недостига на дезинфектанти за ръце
Най-големият производител "ВП Брандс Интернешънъл" мина на денонощен режим, за да задоволи нуждите на пазара
Унищожава го най-бързо и ефективно
Главоболието от злоупотребата е сложен и противоречив процес
7200 л спирт, маскиран като кокосово мляко, иззеха митнически служители
10 000 литра етилов алкохол с градус е 96,2 % vol (спирт) задържаха митнически и гранични служители в района на ГКПП Кулата. Количеството е било намер...
Задържан е шофьорът, 61-годишен гръцки гражданин Илинден. 5500 литра спирт задържаха митнически служители и гранични полицаи на ГКПП Илинден. Товарът...
Кресна. Голямо количество спирт бе заловено при специализирана полицейска операция в района на Кресненското дефиле. Най-вероятно пратката е била предн...