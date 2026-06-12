Spice Girls с нов хит
Spice Girls вече работят по новото си парче, посветено на събирането им на сцената, след дългогодишното им отсъствие. Миналата седмица Мел Би, Ема Бъ...
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Spice Girls вече работят по новото си парче, посветено на събирането им на сцената, след дългогодишното им отсъствие. Миналата седмица Мел Би, Ема Бъ...
Спайските се завръщат! За 20-тия рожден на групата част от звездния екип се събира в ново трио. Гери Халиуел, Мел Би и Ема Бънтън се събират в нов гру...
Култовата група Spice Girls се завръща на световната сцена. Това ще бъде по случай 20-годишният й юбилей. "Спайските" решиха да се съберат за грандиоз...
Сватба ще събере певиците от бившата банда "Spice girls". Гери Халиуел, която ще се омъжи за шефа на състезателния автомобилен екип Infiniti Red Bull...