Голям наплив в Пирогов по празниците! Какви са спешните случаи
250 000 пациенти са посетили "Пирогов" през 2023 г.
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250 000 пациенти са посетили "Пирогов" през 2023 г.
Скиор се удари в машина, сбиване приключи в болница
Лекари от МБАЛ Бургас отправят покана до другите болници в града за равномерно разпределение на спешните случаи. Това е единственият начин да се осигу...
Директорът на Националната система 112 Стоян Граматиков призна, че все още съществува проблем с недостатъчната информираност на хората, които не знаят...
София. Линейки няма да дежурят по бензиностанциите в София от първи май. Това стана ясно от Столична община, която смяташе да разположи между 25 и 30...
Бургас. Със специална площадка за кацане и хеликоптер ще се сдобие Бургаската болница. Това обявиха от здравното заведение. Днес там бе проведена срещ...