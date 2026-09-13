Всичко за Специалния

Следете всички новини, анализи и коментари за Специалния. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Специалния пак ругае съдията

Специалния пак ругае съдията

Жозе Моуриньо за пореден път си го изкара на реферите след нулевото равенство с "Динамо" в Киев и след слаба игра. "Съдията направи само една грешка,...

21 октомври | 18:55
0 коментара
4471