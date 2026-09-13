Уволниха Жозе Моуриньо
Специалния си събра багажа от "Олд Трафорд"
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Специалния си събра багажа от "Олд Трафорд"
Моуриньо пак отвори голяма устаи напомни на всички защо го наричат Специалния. Мениджърът се изфука, че тимовете се редят на опашка за неговите услуги...
Жозе Моуриньо за пореден път си го изкара на реферите след нулевото равенство с "Динамо" в Киев и след слаба игра. "Съдията направи само една грешка,...