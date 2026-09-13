По заповед на Гешев полиция лови наркотрафиканти из цяла България
Акцията е по разпореждане на главния прокурор Иван Гешев
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Акцията е по разпореждане на главния прокурор Иван Гешев
В къща в село Долна Диканя антимафиотите открили инсталация за производство на синтетична дрога в работен процес
Пресякоха незаконна дейност с лекарства във Велико Търново. Това е станало при специализирана операция на ДАНС, МВР, Изпълнителната агенция по лекарст...
Кърджали. 8060 къса цигари са иззети при специализирана операция за противодействие на разпространението на стоки без акцизен бандерол на територията...