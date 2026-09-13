Младежи от БСП изпратиха спасителен пояс до президента
Младежи от БСП се събраха днес пред сградата на президентството на протест срещу направените от управляващите промени в Закона за училищното и предучи...
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Младежи от БСП се събраха днес пред сградата на президентството на протест срещу направените от управляващите промени в Закона за училищното и предучи...
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