Имало ли е шанс Георги Кузев да бъде спасен
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Пост в мрежата, в който има зададени много логични въпроси.
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