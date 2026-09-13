Легендарен клуб строи нов стадион, Борисов се притече на помощ
Финансирането вече е осигурено
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Финансирането вече е осигурено
ЦСКА стартира предсезонната си подготовка със загуба. В контролата, играна в Тетевен пред близо 1500 зрители, селекцията на Христо Янев падна от второ...
Юношата на ЦСКА Григор Долапчиев ще заиграе в плевенския "Спартак" от пролетта. Това съобщи самият той на своята Фейсбук страница. Новият спонсор на о...
В Плевен е празник, "армейците" пристигат Голмайсторът на "Спартак" (Плевен) Стефан Христов определи предстоящия сблъсък с ЦСКА за Купата на България...
Наставникът на "Славия" Иван Колев (вляво)
Подарък за празника на Плевен направиха футболистите на местния "Спартак" като се завърнаха в професионалния футбол. Тимът разби с гръмкото 10:0 "Пар...
Плевен. Новообразуваният ОФК Спартак-Плевен (Плевен) ще се включи в първенството на "В" група във вторник. Това разкри членът на УС Венко Николов, кой...