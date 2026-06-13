Кметове на СПА-столици на конгрес у нас
Кметове на европейските СПА-столици Карлови вари и Банио ди Романия пристигат у нас за втория Годишен Конгрес на Българския съюз по балнеология и спа...
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Кметове на европейските СПА-столици Карлови вари и Банио ди Романия пристигат у нас за втория Годишен Конгрес на Българския съюз по балнеология и спа...