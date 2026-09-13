Тайната падна! По колко яйца можем да ядем на Великден без проблем
Кардиологът проф. Сотир Марчев се произнесе
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Кардиологът проф. Сотир Марчев се произнесе
Сърдечно-съдовите заболявания не се лекуват с лежане, а с умерена физическа активност
При високо кръвно налягане първо трябва да сменим начина си на живот
През нощта отворете прозорците, за да се охлади жилището ви, гласи единият от съветите
При нас идва това, което е ежедневие в Южна Гърция, в Южна Италия
Добрият сън е едно от условията да остаряваме мъдро и да сме здрави
Той разясни и какви са вредите от прекаленото излагане на слънце
Ние, кардиолозите, не лекуваме нашите болни със залежаване, казва проф. Сотир Марчев
Сотир Марчев с ценни съвети за дълъг живот
Поне 30 минути на ден спортувайте у дома, посъветва кардиолог
Страхът е по-опасен от коронавируса, каза кардиологът доц. д-р Сотир Марчев
Хипертониците да внимават с ацетилсалициловата киселина, предупреждава доц. Сотир Марчев Кое е магическото "хапче", тачено от Хипократ през цар Калоя...