СОРА с 2 сценария за мандатите
София. Австрийският Институт СОРА, който извършва паралелното преброяване на изборните протоколи, обяви, че са еднакво възможни два сценария за крайни...
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София. Австрийският Институт СОРА, който извършва паралелното преброяване на изборните протоколи, обяви, че са еднакво възможни два сценария за крайни...
София. Сходни са данните от паралелното преброяване от австрийския институт СОРА с тези на ЦИК. Според проучването ГЕРБ има 30,6% или 868 484 гласа,...
София. ГЕРБ печели парламентарните избори в България с 30.4% от гласовете, показват резултатите на австрийската фирма за паралелно преброяване SORA....
София. ГЕРБ - 30.4%, БСП - 26.4%, ДПС - 11.1%, Aтака - 7.3%, показват данните на SORA. Малко по-рано от SORA съобщиха, че сайтът на австрийската ко...
София. Хакнат е сайтът на австрийската компания SORA, която прави паралелно преброяване. Това съобщиха от преброителя чрез имейл до медиите. Информа...