"Сонино" хоро с Криско (ВИДЕО)
"Българското хоро е като "дялан камък". Може да се играе навсякъде и на всяка музика". Това споделят танцьорките от клуб "Янина", село Енина (Казанлъш...
Следете всички новини, анализи и коментари за Сонино Хоро. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Българското хоро е като "дялан камък". Може да се играе навсякъде и на всяка музика". Това споделят танцьорките от клуб "Янина", село Енина (Казанлъш...