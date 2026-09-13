Roger Sanchez подгрява Слънчев бряг преди Solar Summer
Легендарният DJ и продуцент Roger Sanchez идва у нас за горещо парти в Слънчев бряг. Той пристига ден преди Solar Summer, за да застане зад пулта на...
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Легендарният DJ и продуцент Roger Sanchez идва у нас за горещо парти в Слънчев бряг. Той пристига ден преди Solar Summer, за да застане зад пулта на...
София/Слънчев бряг. Експертите прогнозират бурни и грандиозни приливни вълни от световноизвестни таланти за предстоящото лято у нас. Основен виновник...
Американският виртуоз на електронната музика идва, за да закрие фестивала Solar summer
Бургас. Най-големият фестивал за електронна музика у нас Solar summer стартира мощно в Слънчев бряг. Огромна сцена във формата на крило на кайт сърф и...