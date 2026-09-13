Нова сделка на родния IT пазар
Мажоритарният дял от Fadata преминава в британски и американски ръце Българската софтуерна компания Fadata, която е разработчик на софтуерни решения...
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Мажоритарният дял от Fadata преминава в британски и американски ръце Българската софтуерна компания Fadata, която е разработчик на софтуерни решения...
1,37 млрд. лв. са приходите в сектора за годинаСредната заплата в бранша достигна 3510 лв. Софтуерният бизнес е сред най-бързо развиващите се сектори...
Фермери крадат авторски права върху семена, даващи по-добра реколтаБългарски учени създават програма за комбайни по заявка на бизнеса Софтуер за упра...
Софтуер, изработен по европейски проект и с участието на българска фирма, ще разпознава дали пуснатите в социалните мрежи и въобще в интернет простран...