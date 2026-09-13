УБМАЛ „Софиямед“ се превърна в хъб за обучение на хирурзи
Обучението, на което присъстваха 15 курсисти от цялата страна, беше практическо и теоретично, с лектори от съответната област, признати авторитети
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Обучението, на което присъстваха 15 курсисти от цялата страна, беше практическо и теоретично, с лектори от съответната област, признати авторитети
Пациентка на 82 години с животозастрашаващо запушване на жлъчните пътища спасиха хирурзите от УМБАЛ „Софиямед"- посредством безкръвна операция. Това с...
Успешна операция на коляното претърпя днес централният защитник на "Левски" Деян Иванов. Тя бе извършена в университетска болница „Софиямед". Интерве...