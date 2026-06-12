Срутване затвори пътя София-Враца
Пътят София-Враца през Искърското дефиле е затворен заради срутване на скална маса. След като свлачище затрупа пътя край Лютиброд, от Пътната агенция...
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Пътят София-Враца през Искърското дефиле е затворен заради срутване на скална маса. След като свлачище затрупа пътя край Лютиброд, от Пътната агенция...