Тежко меле на пътя София - Варна. Има загинал
Образувано е досъдебно производство
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Образувано е досъдебно производство
Инцидентът е в района на село Микре
Един човек е загинал при катастрофа на пътя София - Варна, край село Микре. Това съобщиха от пресцентъра на МВР пред "Фокус". И уточниха, че трима дру...
Челен сблъсък между два автомобила на пътя София - Варна край Тетевен. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Ловеч за "Фокус". И уточниха, че има че...
Катастрофа затвори временно движението по главния път София - Варна. Тя е станала около 07, 30 часа сутринта в района на великотърновското село Шереме...