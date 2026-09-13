Спешно евакуираха служителите на Софийския районен съд. Какво се случва
МВР е предприело незабавно мерки
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МВР е предприело незабавно мерки
Управителният съвет на Българската съдийска асоциация излезе с декларация след самоубийството на съдия Цветан Ценов. Ето декларацията, която публикув...
София. Правителството ще отпусне пари на Софийския районен съд (СРС) за оборудването на сградата на бившето ГУСВ на бул. "Цар Борис Трети". Това съобщ...