Tiamat идват за Sofia Metal Fest
Готик метъл легендите Tiamat ще забият за първи път у нас по време на Sofia Metal Fest 2016, съобщиха организаторите. Групата ще свири за първи път в...
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Готик метъл легендите Tiamat ще забият за първи път у нас по време на Sofia Metal Fest 2016, съобщиха организаторите. Групата ще свири за първи път в...
Младата банда Powerwolf ще бъде втората основна група на 10 април заедно с голямата четворка на европейския траш метъл - Kreator, на Sofia Metal Fest...
Нов метъл фестивал ще разстърси София през следващата година. Новината разкри в ефира на Z-Rock Бойко Гюров от BGTSC. Sofia Metal Fest 2016 ще се про...