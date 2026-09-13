Всичко за Sofia Metal Fest 2016

Следете всички новини, анализи и коментари за Sofia Metal Fest 2016. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Чудесата на България
Tiamat идват за Sofia Metal Fest

Tiamat идват за Sofia Metal Fest

Готик метъл легендите Tiamat ще забият за първи път у нас по време на Sofia Metal Fest 2016, съобщиха организаторите. Групата ще свири за първи път в...

15 януари | 11:47
0 коментара
4946