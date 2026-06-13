Софи Трюдо пребори коронавируса
Съпругата на канадския премиер обяви, че изчистена от вируса и се чувства много добре
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Съпругата на канадския премиер обяви, че изчистена от вируса и се чувства много добре
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