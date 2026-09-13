Социален експеримент за бежанци трогна софиянци (ВИДЕО)
Вижте реакциите на хората Можем ли да прегърнем непознат човек на улицата, например бежанец? На този въпрос отговарят двама младежи- сириец и египтян...
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Вижте реакциите на хората Можем ли да прегърнем непознат човек на улицата, например бежанец? На този въпрос отговарят двама младежи- сириец и египтян...
Развръзката от уникалния социален експеримент „Женени от пръв поглед", предаван по "Нова", е положителна за две от трите двойки, избрани да участват в...
Невидими ли са хората, които живеят на улицата? Всеки ден минаваме покрай тях, понякога може би дори се замисляме над съдбата им, подаваме монета и от...