Филми за малки и големи на "Со Индипендънт"
С анимации за най-малките жители и гости на Благоевград започна кино фестивалът "Со Индипендънт", който е част от "Пролетен фестивал на изкуствата - м...
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С анимации за най-малките жители и гости на Благоевград започна кино фестивалът "Со Индипендънт", който е част от "Пролетен фестивал на изкуствата - м...