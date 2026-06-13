Много хора почиват извън България заради снобизъм
Заяви при посещението си в Добрич евродепутатът и зам.-председател на ВМРО Ангел Джамбаски „Много хора не почиват на българското Черноморие от извест...
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Заяви при посещението си в Добрич евродепутатът и зам.-председател на ВМРО Ангел Джамбаски „Много хора не почиват на българското Черноморие от извест...