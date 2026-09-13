Пак драма за Алек Болдуин, ново обвинение в убийство
Прокуратурата не обяснява каква е причината 65-годишният актьор да се върне на подсъдимата скамейка
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Прокуратурата не обяснява каква е причината 65-годишният актьор да се върне на подсъдимата скамейка
Умря една жена. Тя беше моя приятелка, каза актьорът
Павлова доведе екипа на предаването си "Сънувам Италия", за да отразят Слай и компания