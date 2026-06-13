Пеперуда снесе яйца в ухото на репортер (ВИДЕО)
Рядък вид пеперуда, известна с названието си африканско нощно пауново око, снесе две яйца в ухото на американски телевизионен репортер. Това стана на...
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Рядък вид пеперуда, известна с названието си африканско нощно пауново око, снесе две яйца в ухото на американски телевизионен репортер. Това стана на...