Ужас! Снайперист уби пожарникари
Вече имаме двама загинали
Следете всички новини, анализи и коментари за Снайперист. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вече имаме двама загинали
Използвайки пушка "Властелин на хоризонта"
Тжова е младши сержант Сергей Царков
Британски снайперист от специалните части спаси от обезглавяване баща и детето му. Драмата се разиграла в район в пустинята на Сирия, информира Daily...
20-годишен армейски снайперист е убил шест талибански бойци с един куршум, след като куршумът му е уцелил превключвателя на елек с експлозиви. Снайпе...