Дядо задуши съпругата си
Двамата били разделени дълги години
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Двамата били разделени дълги години
„Птици в градина“ - така се нарича новият проект на Петя Мод, по който майсторката на цветни мозайки работи в Смядово
Догодина големите общини щели да получат подкрепа за разработването на ефективни програми за десегрегация
Затруднено е движението по пътя Шумен – Бургас в участъка край Смядово Днес, в 12.42 часа, е получен сигнал за катастрофа на пътя между Веселиново и...
Теч на сярна киселина в района на бившите военни заводи в Смядово. Сигнал за случилото се е подаден около 13.15 ч. вчера, съобщават от ОД на МВР-Шумен...
В нощта срещу неделя крадци са разбили трафопоста, захранващ помпената станция