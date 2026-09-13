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СМС - атака в парламента

СМС - атака в парламента

София. Депутатите от БСП и ДПС са получили масово едни и същи СМС-и, очевидно от протестиращи. Те са пуснати от интернет и като техен подател е записа...

05 юли | 11:52
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