Отцепиха Ливърпул заради съмнителен пакет
Отцепиха британския град Ливърпул заради съмнителен пакет. Той е бил в мъж, който влязъл в многоетажна сграда, съобщава Daily Mail. Няколко сгради в...
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Отцепиха британския град Ливърпул заради съмнителен пакет. Той е бил в мъж, който влязъл в многоетажна сграда, съобщава Daily Mail. Няколко сгради в...
Съмнителен пакет отцепи улиците около Централната поща в столицата днес по обяд. Сигналът за съмнителния пакет е подаден около 12.20 ч., потвърдиха от...
Няма нищо тревожно в информацията за намерен пакет около българското посолство в Берлин. Това заяви пред "Фокус" говорителят на МВнР Бетина Жотева по...
Лондонската полиция затвори метростанция „Бейкър стрийт" в британската столица и евакуира пътниците снощи. Мерките бяха предприети заради „подозрител...
Съмнителният пакет, който бе открит в района на злополучното кафене в Копенхаген, се оказа безобиден, съобщи АФП. По-рано днес датската полиция отцеп...
Подозрителен пакет е открит в района на копенхагенското кафе, където в събота бе извършена стрелба, при която загина един човек, а други двама бяха р...
Бургас. Откриха съмнителен пакет в близост до известен бургаски магазин и го взривиха контролирано. Това съобщи "Фокус", позовавайки се на информация...
Дюселдорф. Летището на западногерманския град Дюселдорф бе евакуирано заради подозрителен куфар, предаде ИТАР-ТАСС, като се позова на полицията. Съмн...
Ню Йорк. Част от летището Лагуардия в Ню Йорк е била евакуирана заради съмнителен пакет, информира CBS New York. Медията съобщава, че евакуацията от...