Отцепиха автогара в Бургас заради съмнителен багаж
Районът около автогара-юг в Бургас е отцепен заради съмнителен багаж, предаде агенция „Фокус". На място има служители на полицията и пожарната. По ду...
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Районът около автогара-юг в Бургас е отцепен заради съмнителен багаж, предаде агенция „Фокус". На място има служители на полицията и пожарната. По ду...
Съмнителна чанта вдигна на крак полицията в Слънчев бряг. Целият район около хотел "Хризантема" и алеята, минаваща край него бяха отцепени от униформе...
Сигнал за съмнителен багаж затвори автогара „Север" в Пловдив, съобщава"Фокус". Сигналът за съмнителен багаж, който е намерен в сградата на автогарат...
Зачестиха сигналите за изоставени багажи, всеки от тях трябва да бъде вземан на сериозно. Това заяви кметът на София Йорданка Фандъкова пред БНР. „Вс...
Централната жп гара в Пловдив вече е отворена. това съобщи БНР. Пътниците и персонала бяха евакуирани, а районът бе отцепен, но по-късно се оказа, че...
Съмнителен куфар, оставен в последния вагон на влак, пътуващ по линията Варна- София вдигна на крак полицията. Истерията избухна в късния следобед в...
Съмнения за взривно устройство в багаж близо до джамията в София вдигна на крак полицията. Снощи униформените са проверили две изоставени раници край...