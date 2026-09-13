Почитаме мощен светец, укротил лъва и гнева
Свети Герасим Йордански е символ на смирение и въздържание
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Свети Герасим Йордански е символ на смирение и въздържание
Днес е денят на всички с името "Измолен от Бога"
"Смирението е небесен вихър, който може да издигне душата от бездната на греха до небесните висини"
Дни на дълбок мрак, както и на бдително очакване
Не заслужаваме да бъдем свидетели на всичко това, което ни се случва, категоричен е бардът на България Рицарят на мъдростта и романтиката Михаил Белч...
"Ангелите ще те пазят, дете". От очите на 45-годишната Ана падат тежки сълзи. Изправя се бавно, след като е поставила бяла роза пред Президентството....